استقبل الوزير الأول الجزائري، نور الدين بدوي، الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، وذلك بحضور وزير الخارجية، صابري بوقادوم.

وتم تبادل وجهات النظر حول الأزمة الليبية، حيث أكد الوزير الأول على دعم الجزائر الثابت لجهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.

