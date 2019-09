المتوسط:

تفقد وزير الصحة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور، سعد عقوب، سير إجراء امتحانات الزمالة الليبية فى تخصص الجراحة العامة، وذلك برفقة النائب الصالحين عبد النبي ومدير عام المركز الدكتور فرج الجالى وذلك لأهمية هذه الامتحانات التى تجري لأول مرة في طبرق.

