تسهيل إجراءات الطلاب النازحين على أجندة «بلدي سرت»

اجتمع عضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة ملف التعليم والشباب، صالح علي عيادة، اليوم مع مراقب تعليم سرت مفتاح علي عبد الكافي، وذلك في إطار متابعة بلدية سرت الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وقال مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت، إن الاجتماع خصص لمتابعة عضو المجلس البلدي سرت صالح عيادة، إجراءات قبول الطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي في المؤسسات التعليمية ومتابعة البرنامج المشترك للكشف الطبى للطلاب الجدد للعام الدراسى بالخصوص.

وأكد عضو المجلس صالح عيادة، على ضرورة متابعة الإجراءات بشأن ملف قبول الطلاب الجدد وتسهيل إجراءات الطلاب النازحيين مع أسرهم من المنطقة الغربية طرابلس التى تشهد منطقة اشتباكات.

كما تابع عضو المجلس البلدي سرت ومراقب تعليم سرت الترتيبات لامتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية للعام الحالى الدراسي.

