المتوسط:

تتواصل لليوم الثاني فاعليات منتدي الحكم المحلي «وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا» الجلسة المسائية.

وكان انطلق صباح اليوم السبت الموافق 14/9/2019 المنتدي الأول للحكم المحلي تحت شعار (وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا)، حيث افتتح المنتدي الدكتور محمد عماري زايد عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني ورئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات ووزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر وبحضور أكثر من 70 مشارك يمثلون الوزارات والإدرات والهيئات المركزية المسؤولة عن الحكم المحلي بما فيها وزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة المواصلات والمجلس الأعلى للإدارة المحلية وعدد من عمداء البلديات ومؤسسات المجتمع المدني.

The post لليوم الثاني على التوالي.. «محلي الوفاق» تواصل فعاليات منتدى النهج الاستراتيجي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية