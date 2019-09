المتوسط:

أكد الدكتور فتحى السنينى رئيس اللجنة المنظمة للامتحان، أن الممتحنين حصلوا على شهادة الدكتوراه فى الزمالة الليبية فى تخصص الجراحة العامة.

وأضاف أن الامتحانات أجريت بإشراف أساتذة زوار من خارج ليبيا ألمانيا الأردن بريطانيا وأساتذة من مجلس التخصصات الطبية الليبي.

وأكد السنينى، أن مركز طبرق الطبي اعتمد كمركز لإجراء مثل هذه الأمتحانات فى الجراحة العامة «الدكتوراه»، وتقدم السنينى بأحر التهانى لكافة الناجحين و تمنى التوفيق للذين لم يحالفهم الحظ.

The post اليوم.. اختتام امتحانات الزمالة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية