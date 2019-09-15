وزير خارجية المؤقتة يتفقد منفذ امساعد البري

قام وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، بجولة تفقدية إلى منفذ امساعد البري، للوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجه المسافرين الليبيين في المنفذ.

ووفق الوزارة فقد شملت الجولة نقاط الأمن، والمراكز الإدارية الحدودية بالمنفذ، للوقوف على سير العمل من النواحي التي تهم المسافرين من وإلى جمهورية مصر العربية، والاطلاع على الإجراءات الخاصة بسلامة وصحة المواطن، من حيث التفتيش والتدقيق الصحي على كافة البضائع الواردة إلى ليبيا عبر هذا المنفذ.

كما التقى وزير الخارجية والوفد المرافق له عميد بلدية امساعد، ومسؤولي أمن المنفذ، مشددا علي أن حفظ كرامة المواطن الليبي، وتذليل الصعوبات أمامه هي من أولويات الحكومة المؤقتة.

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