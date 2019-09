المتوسط:

قام مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية زليتن، وذلك برفقة الحرس البلدي بجولة تفتيشية ببلدية زليتن على محال بيع المواد الغذائية جملة وقطاعي.

وخلال الجولة، تم مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى بها مواد محضورة، حيثُ اتخذت الإجراءت الضبطية من قبل الحرس البلدي ضمن «الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي».

