انتخبت الجمعية الليبية للأمراض الصدرية، بفندق كورينتيا رئيس وأعضاء جمعيتها العمومية بحضور وزير العمل والتأهيل الدكتور المهدي الأمين والعديد من الاستشاريين والمختصين والأطباء بمجال الامراض الصدرية.

وأثني الوزير في كلمة ألقاها على جهود الأطباء لإنشاء هذه الجمعية، متمنيا لهم التوفيق للرفع من مستوي أداء القطاع الصحي.

يذكر بأنه علي هامش الاجتماع كان هناك معرض لبعض شركات الأدوية.

