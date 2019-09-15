اختتام امتحانات الزمالة الليبية في الجراحة العامة بمركز طبرق الطبي

انتهت مساء اليوم الأحد امتحانات الزمالة الليبية (الدكتوراه) في الجراحة العامة التي انطلقت صباح أمس السبت بحضور 17 أخصائيا من داخل وخارج ليبيا وأقيمت بمركز طبرق الطبي.

وقال مسؤول الإعلام بمركز طبرق الطبي، معتز الحاسي لـ«بوابة الوسط» إن عدد الأطباء الذين تقدموا لأداء امتحان الزمالة (البورد الليبي) بلغ 31 طبيبا من مختلف مناطق ومدن ليبيا في كافة تخصصات الجراحة العامة الدقيقة.

وأضاف الحاسي أن اللجنة المسؤولة عن الزمالة الليبية أعلنت النتائج فور نهاية الامتحانات بعد عصر اليوم حيث «نجح 12 طبيب من أصل 31 طبيبا وتحصلوا على الزمالة الليبية في تخصص الجراحة العامة التي تعادل درجة الدكتوراه في ليبيا».

وتقدمت إدارة مركز طبرق الطبي بالشكر لمجلس التخصصات الطبية في ليبيا لثقته الكبيرة لإجراء امتحان الزمالة الليبية في تخصص الجراحة العامة بمدينة طبرق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا