تطورات الأوضاع الميدانية على أجندة «السراج» ورئيس الأركان العامة

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، بكل من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق ركن محمد علي الشريف، رئيس الأركان البرية اللواء حسين عبدالله خليفة، ورئيس الأركان البحرية اللواء بحار عبدالحكيم بوحولية، ورئيس الأركان الجوية عميد طيار علي أبودية الأبيض، ورئيس أركان الدفاع الجوي اللواء عبدالباسط بن جريد ورئيس أركان حرس الحدود اللواء نوري شراطى.

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع الميدانية في مناطق القتال، وما تم اتخاذه من إجراءات لدعم القوات العسكرية بما يتناسب ومهام المرحلة الجديدة من خطة المواجهة.

كما تطرق الاجتماع إلى آليات العمل والتنسيق بين القوى العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال.

