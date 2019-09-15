ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم مخدرات وخمور جنوب أجدابيا

أعلنت مديرية أمن أجدابيا، مساء اليوم الإثنين، عن ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش والخمور وبنادق صيد وكمية من ذخيرة سلاح ناري نوع «كلاشنكوف» جنوب المدينة.

وقالت وحدة الإعلام بالمديرية إن دوريات تابعة لمركز شرطة إنتلات التابع للمديرية تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص على متن سيارة نوع «شيفروليت» قادمين من مدينة طبرق بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وخمور مستوردة وبندقيتي صيد ومخزن سلاح كلاشنكوف به كمية من الذخيرة.

وأضافت أن ذلك جرى بعد استيقاف مفاجئ من قبل دوريات مركز شرطة إنتلات للسيارة بعد الاشتباه في المجموعة التي تستقل السيارة، موضحة أنه عند سؤال الأشخاص الثلاثة عن وجهتهم والغرض الذي جاؤا من أجله أفادوا بأنهم «صيادون».

وأشارت وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا إلى أنه بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموقوفين الثلاثة جرى إحالتهم والمضبوطات إلى جهاز مكافحة المخدرات للاختصاص.

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