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دولة رئيس مجلس الوزراء يطلع على سيّر الأوضاع الأمنية خلال اجتماع مع وزير الداخلية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 15 سبتمبر 2019 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأحد، الأوضاع الأمنية في البلاد.

هذا وناقش دولته خلال اجتماع عقده بمكتبه في بنغازي مع معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، الخطط الأمنية الجديدة للوزارة، والتي تهدف لضبط الشارع العام بالتعاون بين مختلف الأجهزة الضبطية.

وأشار معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف إلى أن مختلف الحملات، تسير وفقًا لما هو مخطط لها من قبل الوزارة، بما يكفل استتباب الأمن في مختلف ربوع البلاد. (وال- بنغازي) ع ع

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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