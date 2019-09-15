عميد عادل عبد العزيز يصدر تعليماته بضم تحريات القوات الصاعقة وفصيل الإنذار للغرفة الأمنية المشتركة وتكليفها بمهام

بنغازي 15 سبتمبر 2019 (وال)- أصدر رئيس الغرفة الأمنية المشتركة مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز الأحد، قرارًا بضم تحريات القوات الصاعقة “الصاعقة”، وفصيل الإنذار إلى الغرفة الأمنية المشتركة، وتكليفها بعدة مهام.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري – لوكالة الأنباء الليبية – إن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة قد أطلق خطة لتأمين بنغازي، ضمن حزمة من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، لاستتباب الأمن وفرض القانون.

وأضاف المسماري أن مدينة بنغازي تشهد هذه الفترة، انتشارًا أمنيًا عقب الاجتماعات المتتالية التي عقدها رئيس الغرفة الأمنية المشتركة مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز، مع رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة.

وأوضح المسماري أن هذه الاجتماعات تهدف إلى إعادة تفعيل الخطة الأمنية، التي تستهدف تأمين المدينة، بحيث تشمل كافة الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية المشاركة، لتقييم الوضع الأمني، وسُبل معالجة بعض الخروقات الأمنية، إضافة لإمكانية خلق آلية عمل وتعاون أمني مشترك بين كل القطاعات العسكرية والأمنية.

وأكد المسماري أن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز، يشدد خلال اجتماعاته بضرورة ضبط الشارع العام، وضبط التجاوزات والخروقات الأمنية الحاصلة. (وال- بنغازي) ع ع

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