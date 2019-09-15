إنشاء مكتب للتصديقات والشؤون القنصلية بطبرق

أخبار ليبيا24-خاص

قررت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة إنشاء مكتب للتصديقات والشؤون القنصلية في طبرق على أن تشمل حدوده الإدارية كل من بلديات طبرق وبئر الأشهب وأمساعد وفروعها البلدية.

واجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الأحد مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج وبحضور وكيل وزارة الخارجية حبيب الميهوب.

وناقش الاجتماع الدور الكبير الذي يقوم به المكتب بطبرق حسب الدور المناط به لتسهيل الكثير من الإجراءات في مساحة جغرافية تخدم العديد من المدن والبلديات.

وحضر الاجتماع مدير مكتب الأملاك العامة بطبرق لتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية للمقر الذي تم تخصيصه لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأكد بو الخطابية أن المجلس التسييري قد خصص مقرًا لهذا المكتب وسيكون جاهزاً خلال أيام.

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