مدير إدارة المستشفيات يطلع على الأوضاع الصحية ببنغازي

المتوسط:

أجري مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة اسماعيل العيضة، صباح اليوم الأحد، بزيارة ميدانية إلى المركز الوطني لأمراض لجراحة وعلاج القلب بنغازي للاطلاع علي الاوضاع الصحية والخدمات الطبية المقدمة وتنظيم العمل اليومي ومناقشة احتياجات المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب وذلك خلال اجتماع عقده بإدارة المركز بحضور والاستشاري الزائر الدكتور ابراهيم بدر ومدير مركز الوطني لعلاج وجراحة القلب السيد الطاهر الفاضلي.

وناقش العيضة، خلال الاجتماع احتياجات المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب وآليه تطوير جودة الأداء كونه يغطي كامل المنطقة الشرقية لليبيا.

وكما بحث الاجتماع تطبيق المرجعية العلمية لأمراض وجراحات القلب بالمركز وتأسيس المجلس العلمي لأمراض القلب وبلورت مشروعاً متكاملاً في توطين الخدمة وتقريبها وفقا للنظام الصحي.

وتطرق الاجتماع إلى آليات توفير عدد من المعدات الطبية الخاصة لأمراض القلب بالفترة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة آلية تطوير علاج أمراض القلب للأطفال والاستمرار في ورش العمل المتعلقة به وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى توطين العلاج بالداخل.

