السراج يلتقي قيادات أركان الوفاق.. لبحث هذه النقاط

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، يلتقي مع رئيس أركان قوات الوفاق محمد علي الشريف، ورئيس الأركان البرية حسين عبدالله خليفة، ورئيس الأركان البحرية عبدالحكيم بوحولية، ورئيس الأركان الجوية علي أبودية الأبيض، ورئيس أركان الدفاع الجوي عبدالباسط بن جريد، ورئيس أركان حرس الحدود نوري شراطى.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الميدانية، وما تم اتخاذه من إجراءات لدعم القوات العسكرية بما يتناسب مع المرحلة الجديدة، كما تطرق إلى آليات العمل والتنسيق بين القوى العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال.

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