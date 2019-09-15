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السراج يلتقي قيادات أركان الوفاق.. لبحث هذه النقاط

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، يلتقي مع رئيس أركان قوات الوفاق محمد علي الشريف، ورئيس الأركان البرية حسين عبدالله خليفة، ورئيس الأركان البحرية عبدالحكيم بوحولية، ورئيس الأركان الجوية علي أبودية الأبيض، ورئيس أركان الدفاع الجوي عبدالباسط بن جريد، ورئيس أركان حرس الحدود نوري شراطى.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الميدانية، وما تم اتخاذه من إجراءات لدعم القوات العسكرية بما يتناسب مع المرحلة الجديدة، كما تطرق إلى آليات العمل والتنسيق بين القوى العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • تتجمعوا ان شاء الله فى جهنم فى الدرك الاسفل فى اخر ركن ما يضحنكى اركان القوات الجوية هى طائرات الاطفال التركية محتاحة ركن واركان الدفاع الجوى ياسلام على دةر الدفاع الجوى مركون على الاخر وطائرات الجيش تطير بكل حرية وين ركن المبكبكة المهم ان القائد الاعمى لهم جاهل وحمار ولا عمره استخدم بندقية وكل هذه الاركان لا قيمة لها كل مليشيا لها صاحب بيشتغل بمزاجه البقرة يضرب فى مطار معتيقة وكل مليشيا لها ركن من اركان طرابلس ركن غنيوة فى غابة النصر مع القرود بعيد عن ركن البقرة

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    • طائرات الأطفال التركيه صوبت بدقه عاليه فائقة في عين زاره على سيارة محسن الكاني وأخوه وأمر اللواء الترهوني وقتلتهم جميعا في سيارتهم فكيف لو كانت طائره حقيقيه مثل الصينبه الاماراتيه زي اللي عندكم

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