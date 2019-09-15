حرس السواحل ينقذ 300 مهاجر قبالة طرابلس

أعلن حرس السواحل عن إنقاذ 300 مهاجر غير قانوني كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية شمال شرق العاصمة.

وأفاد جهاز حرس السواحل وامن الموانئ في بيان أن الزورق فزان التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس تلقى بلاغا الجمعة حول القوارب، حيث كان الأول يبعد مسافة 80 ميلا والثاني 55 ميلا والثالث 44 ميلا شمال شرق طرابلس.

وأشار الجهاز إلى نقل المهاجرين والوصول بهم فجر السبت إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث نقطة الإنزال لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة مركز إيواء السكة ومركز إيواء جنزور التابعين لجهاز مكافحة الهجرة.

وينحدر المهاجرون من جنسيات مختلفة، عدا شخصا واحدا من الجزائر، ويوجد بينهم أطفال ونساء.

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