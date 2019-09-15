بوشناف يُطمئن الثني على “الحملات الأمنية”

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، خلال اجتماع مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، في بنغازي، الأوضاع الأمنية في البلاد، والخطط الأمنية الجديدة للوزارة التي تهدف لضبط الشارع العام بالتعاون بين مختلف الأجهزة الضبطية.

وقالت “داخلية الوفاق” في بيان، مساء الأحد، إن بوشناف أكد أن مختلف الحملات تسير وفقا لما هو مخطط لها من قبل الوزارة بما يكفل استتباب الأمن في مختلف ربوع البلاد.

وكان بوشناف أطلع الثني الشهر الماضي على الأوضاع الأمنية داخل نطاق حدود سيطرة الحكومة، وأكد أن خطة تأمين بنغازي المشتركة تسير وفقا لما هو مخطط له لتأمين المدينة ومنع أي خروقات أمنية.

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