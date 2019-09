«لجنة العلاج»: إرسال 18 مريضًا إلى مصر لتلقي العلاج

المتوسط:

أكد مدير عام مركز طبرق الطبي ورئيس لجنة العلاج بمركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي عن إرسال من 18 مريض من مرضى الأورام من كافة المدن الليبية إلى مصر عبر لجنة العلاج المركزية بمركز طبرق الطبي.

وأوضح أن اللجنة المركزية للعلاج بالداخل والخارج وتوطين العلاج بمركز طبرق الطبي قامت بإرسال عدد 18 حالة من مرضى الأورام لجمهورية مصر العربية لغرض إجراء صورة المسح الذري وذلك من مدن درنة والبيضاء شحات المرج بنغازي طبرق اجخرة الكفرة .

