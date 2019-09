إنقاذ 300 مهاجر قبالة طرابلس

المتوسط:

أفاد حرس السواحل، بقيامه بإنقاذ 300 مهاجر غير قانوني كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية شمال شرق العاصمة.

وأشار جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، إلى أن الزورق فزان التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس تلقى بلاغا الجمعة حول القوارب، حيث كان الأول يبعد مسافة 80 ميلا والثاني 55 ميلا والثالث 44 ميلا شمال شرق طرابلس.

كما لفت الجهاز إلى نقل المهاجرين والوصول بهم فجر السبت إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث نقطة الإنزال لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة مركز إيواء السكة ومركز إيواء جنزور التابعين لجهاز مكافحة الهجرة.

