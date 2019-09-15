الحويج: قرار فرض الرسوم على المصريين بمنفذ أمساعد ليس تصعيدًا مع مصر

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج اليوم الأحد إن قرار فرض الرسوم على المواطنين المصريين القادمين إلى ليبيا عبر منفذ أمساعد البري ليس قرارًا تصعيديًا تجاه جمهورية مصر الشقيقة، لكننا لا نرضى بإهانة المواطن الليبي في منفذ السلوم البري.

وفي حديث خاص مع أخبار ليبيا 24 أضاف الحويج، “إنه وفقاً للأعراف الدبلوماسية، فهنالك مبدأ العاملة بالمثل، والشقيقة مصر نكن لها كل تقدير واحترام، وأمن مصر من أمن ليبيا وأمن ليبيا من أمن مصر، لكننا نحن حريصين كما هم حريصون على أمن بلادهم ونحن أيضاً حريصين على أمن بلادهم وهم من المفترض أن يكونوا حريصين على مصلحة بلادهم وبلادنا”.

وقال: “ولكن هذا الحرص لا يعني التشدد في الإجراءات وامتهان المواطن الليبي لا قدر الله أو أن يقف المريض في سيارات الإسعاف لساعات طويلة”.

وأضاف، “بصراحة هذا لا يليق بالمواطن الليبي وهذا امتهان لكرامته”.

وقال الحويج: “نحن سندفع بإجراءات. لا أقول تصعيدية، ولكنها إجراءات من شأنها التعامل بنفس الدرجة”.

وأكد الحويج، “نحن دولة ذات سيادة ولدينا حكومة ونبسط سيادتنا على هذا المنفذ وكل الإجراءات سنقوم بها ونتمنى من الجانب المصري أن تكون إجراءاته بشكل أفضل”.

وقال: “إن سيارات الإسعاف الليبية يجب أن تدخل بشكل طبيعي وعادي وأن يدخل المواطن الليبي بإجراءات طبيعية وعادية”.

وأضاف، “أن على الجانب المصري فتح قنصليته وإن كانت العمالة المصرية تريد أن تدخل لبلادنا بشكل رسمي؛ فهي مرحب بها وستكون لديها الأولوية والأفضلية”.

وأشار إلى أن، تسلل العمالة المصرية إلى ليبيا بطرق غير مشروعة وفي شكل هجرة غير شرعية، يعتبر أمرًا معيبًا في حق دولة في حجم مصر.

وعمّا إذا كان هناك حل مع الجانب المصري لتخفيف إجراءات الدخول للمواطن الليبي وتخفيض الرسوم المقررة على دخول السيارات الليبية، قال الحويج، “يجب تسهيل الإجراءات المتبعة بين الطرفين”.

وقال الحويج، “في المقابل نحن لن نتساهل مستقبلاً في موضوع الحجر الصحي والرقابة على الأغذية والرقابة الصحية على المواطنين”.

وأضاف، “ما يحدث الآن هو دخول السلع بدون رقابة وهنالك العديد من المواد الغذائية تدخل وهي منتهية الصلاحية أو بها أمراض مسرطنة. للأسف كل ذلك يدخل بدون حسيب ولا رقيب ولكن هذه الإجراءات يجب أن تتوقف”.

وأكد الحويج، أن كل الإجراءات التي ستتخذ ستكون في صالح المواطن الليبي.

وفي إطار سياسة القرب التي تنفذها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبشأن قيام وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة بإنشاء مكتب للتصديقات والشؤون القنصلية في طبرق، قال الحويج: “نحن نقدم الخدمات وستكون خدماتنا مريحة للمواطن بدلاً أن يسافر لأكثر من 400 كيلو متر من أجل التصديق على شهادة ميلاد أو شهادة إقامة أو شهادة جامعية أو تقرير طبي أو إجراءات شركة. نحن نبسط الخدمة للمواطن وستكون الخدمات قريبة منه ومن مجلس النواب وهذه هي السياسة الحقيقية وهذا هو دور الحكومة”.

وأضاف، “أصدرنا القرار رقم 67 لسنة 2019 وقمنا بتسليمه رسمياً إلى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق وسيكون المقر ببلدية طبرق في القريب العاجل”.

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