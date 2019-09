المتوسط:

أفاد المركز الإعلامي لمديرية أمن أجدابيا، بأنهُ تم ضبط 3 أشخاص قادمين من مدينة طبرق باتجاه مدينة أجدابيا على متن سيارة بدون لوحات معدنية، وذلك من قبل أعضاء مركز شرطة انتلات.

وقام أفراد الأمن، بتفتيشهم، وضبط ربع مواد مخدرة معهم، وبعض طلقات كلاشن، حيثُ تم تحريز المظبوطات وتسليمها مع المتهمين إلى جهاز مكافحة المخدرات للاختصاص.

