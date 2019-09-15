السراج يبحث مع قيادات عسكرية التطورات الميدانية

عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، السبت، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة ورؤساء أركان الأجهزة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق.

وقال المكتب الإعلامي للسراج إن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الميدانية في مناطق القتال، والإجراءات المتخذة لدعم قوات الوفاق التي تقاتل الجيش الوطني في ضواحي طرابلس.

وأشار المكتب إلى أن الاجتماع تطرق إلى آليات العمل والتنسيق بين القوى العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، أعلنت أن كافة الوحدات شنّت هجوماً واسعاً على مواقع الوفاق، أسفر عن غنم عدد من الآليات والأسلحة.

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