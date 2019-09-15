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المسماري: في انتظار تعليمات القائد العام للتقدم إلى الأمام.

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

المسماري: في انتظار تعليمات القائد العام للتقدم إلى الأمام.

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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