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دوريات أمنية مكثفة على مداخل ومخارج تاجوراء

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قامت دوريات الفرع بالانتشار على طول الطريق الساحلي من الإشارة الضوئية البيفي إلى وادي ترغت الحدود الإدارية لبلدية القربوللي قصر خيار، ومن جزيرة دوران إسبان بطريق الشط على طول طريق الشط ببلدية تاجوراء وتفعيل البوابات الأمنية المتحركة والثابتة وتفتيش المركبات الألية (السيارات) والتأكد من هوية مالكي السيارات وضبط المطلوبين للعدالة وإحالتهم لجهات الإختصاص.

وتتمركز دوريات الفرع في كل تقاطعات الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج بلديتي تاجوراء والقربوللي، حيثث هذه الدوريات تُحافظ على الممتلكات العامة والخاصة والأمن والاستقرار ومساعدة المواطنين في حدود مايسمح به القانون بهذه المناطق، وتعمل هذه الدوريات طيلة (24ساعة) لحفظ الأمن والتصدي لأي خرق أمني قد يحدث ومواجهته بكل حزم دون التهاون في أداء الواجب الوطني.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • هذه بوابات كويسة جدا – لمن لازم تكون عندكم قوة صاعقة مسلحة تدخل المزارع والورش وتقوم بالتحري على مواضيع التهريب وجلب الأجانب والأسلحة – وخاصة بجانب مستشفى القلب بتاجوراء والعمارات الموجودة هناك . بالتوفيق .

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