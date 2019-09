دوريات أمنية مكثفة على مداخل ومخارج تاجوراء

المتوسط:

قامت دوريات الفرع بالانتشار على طول الطريق الساحلي من الإشارة الضوئية البيفي إلى وادي ترغت الحدود الإدارية لبلدية القربوللي قصر خيار، ومن جزيرة دوران إسبان بطريق الشط على طول طريق الشط ببلدية تاجوراء وتفعيل البوابات الأمنية المتحركة والثابتة وتفتيش المركبات الألية (السيارات) والتأكد من هوية مالكي السيارات وضبط المطلوبين للعدالة وإحالتهم لجهات الإختصاص.

وتتمركز دوريات الفرع في كل تقاطعات الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج بلديتي تاجوراء والقربوللي، حيثث هذه الدوريات تُحافظ على الممتلكات العامة والخاصة والأمن والاستقرار ومساعدة المواطنين في حدود مايسمح به القانون بهذه المناطق، وتعمل هذه الدوريات طيلة (24ساعة) لحفظ الأمن والتصدي لأي خرق أمني قد يحدث ومواجهته بكل حزم دون التهاون في أداء الواجب الوطني.

