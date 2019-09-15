المفوضية تدعو لمساعدة أكبر للمهاجرين بليبيا

وجهت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، الأحد، دعوة للمجتمع الدولي بتقديم تضامن أكبر لتحقيق هدف توزيع اللاجئين القابعين بمراكز الإيواء في ليبيا ويعانون أوضاعا صعبة جدا.

ودعا المسؤول عن بعثة المفوضية في ليبيا جان بول كافالييري لفرانس برس، أن المفوضية ما تزال تنتظر من الأسرة الدولية تقديم مزيد من الجهد بشأن توزيع اللاجئين.

يشار إلى أن 50 ألف لاجئ مسجلين في سجلات المفوضية العليا في ليبيا، تم نقل 4600 منهم فقط إلى دول أخرى منذ نوفمبر 2017، ووفق إحصائيات المفوضية فقد تم نقل ما يزيد عن 800 مهاجر مباشرة إلى إيطاليا و456 إلى رومانيا و371 إلى دول أخرى.

من جهته أكد الموفد الخاص للمفوضية العليا للاجئين في وسط المتوسط، فينسان كوشتيل،السبت، أن إجراءات نقل المُهاجرين واللاجئين المتواجدين في ليبيا والنيجر تُعاني من بطءٍ ملحوظ من جهة الدُول التي تعهدت باستقبالهم.

وقال كوشتيل في تصريحات لوكالة فرانس برس: “هذه الدول لا تسرّع البت في ملفات المهاجرين وطالبي اللجوء أو قد يكون لديها انطباع بأنه عندما يصل الأشخاص (من ليبيا) إلى النيجر فإن حالة الطوارئ قد انتهت”.

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