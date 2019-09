المتوسط:

عقد صباح اليوم الأحد بديوان مديرية أمن طرابلس اجتماعًا بين مدير أمن طرابلس ورئيس وأعضاء لجنة الاحتفالات بوزارة الداخلية، وبحضور مدير الإدارة العامة للدعم المركزي.

وتم مناقشة خلال الاجتماع الاستعدادات الأمنية التي سوف تواكب الاحتفال بالذكرى 55 ليوم الشرطة الليبية، وكذلك التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية لإنجاح هذه الاحتفالية وتأمينها.

The post اجتماع بين مدير أمن طرابلس ورئيس لجنة الاحتفالات بوزارة الداخلية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية