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ضبط عصابة تحترف تزوير العملة في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أفاد مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي ، قيام قسم البحث الجنائي ، بإلقاء القبض على عصابة تمتهن تزوير العملة الليبية وتداولها .

مكتب الإعلام الأمني أوضح اليوم الأحد ، أن العصابة تتكون من فتاة تدعى ( ت.م. ه )  وشاب يدعى ( م . ح ) تم ضبطهما وكان بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من العملة الليبية المزورة وجهاز تصوير خاص بطباعة العملة المزورة ، مؤكداً أن المتهمان اعترفا بما نسب إليهما من تهم ، وقد تم إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وفي ذات السياق ، قام قسم البحث الجنائي بضبط (5000) كتيب سيارة خاصة بقسم المرور الأبيار ولاتحمل نفس الطبعة السابقة وبدون أي إجراءات رسمية أو موافقة أمنية خاصة ، داخل إحدى المطابع العاملة في مدينة بنغازي ، وعندى التحقيق مع صاحب المطبعة ويدعى (أ.س.ع) ، أعترف بأن الكتيبات تمت طباعتها لصالح أحد المطابع العاملة بمدينة المرج .

كما أوضح مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي ، أن مدير أمن بنغازي ، عادل عبدالعزيز ، قد أصدر في السابق تعميم خاص إلى أصحاب المطابع ومكاتب تصوير المستندات العامة والخاصة العاملة في بنغازي ، بعدم طباعة أي مستندات أو اصدار أي أختام خاصة بوزارة الداخلية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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