«خارجية الموقتة» تسلم بلدية طبرق قرارا بشأن فتح مكتب تصديقات بالمدينة

سلم وزير الخارجية بالحكومة الموقتة، عبدالهادي الحويج، المجلس التسييري لبلدية طبرق قرارا بشأن فتح مكتب تصديقات تابع للوزارة في البلدية لتقديم الخدمات القنصلية لسكان بلديات طبرق وبئر الاشهب وأمساعد والمناطق المجاورة لهم.

وقال مدير إدارة الإعلام المحلي ببلدية طبرق، صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» إن الحويج اجتمع اليوم الأحد، مع رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية بحضور وكيل وزارة الخارجية حبيب الميهوب، وعضو مجلس النواب صالح هاشم ومدير مكتب أملاك طبرق علي محمد عبدالعالي.

وأوضح فؤاد أن وزير الخارجية بالحكومة الموقتة سلم المسؤولين ببلدية طبرق «رسمياً القرار رقم (67) لسنة 2019 بشأن فتح مكتب للتصديقات والشؤون القنصلية بمدينة طبرق وسيقدم المكتب العديد من الخدمات لسكان بلديات الأشهب وأمساعد وطبرق وكذلك المدن المجاورة».

وأشار فؤاد إلى أن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية خصص مقرا لمكتب التصديقات بالمدينة من أجل تسهيل الإجراءات للمواطنين، منوها إلى أن مكتب الأملاك العامة سيخصص المقر الذي سيسلم في القريب العاجل لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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