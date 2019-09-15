المسماري: معركة العاصمة ستزيد وتيرتها خلال الأيام المقبلة

قال الناطق العسكري باسم قوات الجيش التابع للقيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن قوات سلاح الجو استهدفت القاعدة التي تستخدم في إطلاق الطائرات المسيرة داخل الكلية الجوية مصراتة، مشيرا إلى أن اشتباكات عنيفة دارت خلال 72 ساعة الماضية جنوب طرابلس.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي اليوم حول الموقف الميداني، أن قوات القيادة العامة مستنفرة وجاهزة لحين صدور أمر من القائد العام بالتحرك، وأنها «تقترب رويدا رويدا من طرابلس، والمعركة ستزيد وتيرتها خلال الأيام القليلة المقبلة وتدل مرحلة حاسمة جدا، وستسمعون أخبار سارة قريبا».

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ولفت إلى أن «تركيا تقدم دعما عسكريا لقوات الوفاق بالطائرات المسيرة، وخطا بحريا وطيرانا بين أنقرة ومصراتة».

وقال إن قواته «رصدت عناصر من مجلس شورى درنة التابع لتنظيم القاعدة هاربة من مدينة درنة تقاتل في صفوف قوات الوفاق ضد قوات القيادة العامة في طرابلس».

وأشار إلى «ضبط 37 مهاجرا غير شرعي من السودان في المنطقة العسكرية الكُفرة بينهم يمني طلب الذهاب إلى طرابلس فجرى القبض عليه وإيداعه السجن».

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وتعهد المسماري باستمرار المعارك «حتى القضاء على الإرهابيين»، معتبرا معركة طرابس «عملية مهمة من أجل إنجاح أي عملية سياسية في ليبيا».

وارتفعت وتيرة الاشتباكات جنوب طرابلس منذ الخميس الماضي بين قوات القيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق في المعركة التي دخلت شهرها السادس، وأسفرت عن سقوط نحو 1093 قتيلاً وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

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