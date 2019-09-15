المؤقتة ترصد 40 مليون دينار لقطاع الصحة بطبرق

أخبار ليبيا24-خاص

قال وزير الصحة بالحكومة اللبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب يوم الأحد إن الوزارة رصدت 40 مليون دينار لقطاع الصحة في طبرق منها 28 مليون فقط لمركز طبرق الطبي.

وأضاف في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن أكثر من 100 حاوية من الأدوية وصلت إلى ميناء طبرق وسيتم توزيعها على المستشفيات والعيادات، مشيرًا إلى الوزارة مستمرة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد الوزير، أن وزارة الصحة لديها اهتمام كبير بقطاع الصحة وأنها تتعامل مباشرة مع السلطة المحلية الممثلة في البلديات.

وأوضح عقوب، أن الأعمال التي قامت بها وزارة الصحة بطبرق، كانت تحت إشراف الخدمات الصحية، داعيًا البلدية ومجلس النواب إلى دعم قطاع الصحة.

وقال إن “الإمكانيات التي وفرناها كانت متواضعة وستقوم هذه العيادات بتقديم خدماتها بالتساوي وتقريب الخدمة للمواطنين”.

وأضاف، “أن استخدام التقنية الحديثة وآخر ما صنع من الأجهزة الطبية والعلاجات ستكون متوفرة لكل العيادات بكافة مدن ليبيا وستكون خدمات مميزة يشعر بها المواطن أينما كان”.

وأشار الوزير إلى أن نظام العمل سيكون لمدة 12 ساعة، وأن الهدف من ذلك هو تقريب الخدمات للمواطن.

وقال عقو، “سنهتم بطبيب الأسرة والقابلة وبفنيين الصحة العامة والمفتش الصحي من أجل سلامة وصحة المواطنين ويجب أن تكون الصحة بقواعدها السليمة وتكون قريبة من المواطنين”.

وأكد أن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة كان لهما دور كبير في صيانة عيادات ومراكز طبرق إضافة إلى تسييل 50 بالمئة من القيمة الإجمالية لقطاع الصحة ببلدية طبرق.

وقال،”إن هذه الأموال التي رصدت كانت في وقت صعب ولكن الحكومة المؤقتة تعطي قطاع الصحة الأولوية لأنها تخص المواطنين في كل المدن الليبية”. وأضاف، “نحن نعتبره عمل عظيم قدمته رئاسة الوزراء ووزارة الصحة”.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصحة اهتمت بالمستشفيات القروية والإسعاف والتوليد في الكثير من المدن وفي مقدمتها بنغازي.

وقال عقوب، “المشوار طويل والإمكانيات بسيطة، ولكننا مستمرين في دعم قطاع الصحة بما نملك، وعلى العاملين في القطاع الاستمرارية لخدمة المواطن وعلى المواطن المساعدة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24