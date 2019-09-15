ارتفاع طفيف للعملات الأجنبية بالسوق السوداء

أغلقت السوق السوداء للعملات الأحنبية –الأحد- في مدينتي طرابلس وزليتن على ارتفاع طفيف وتداول التجار الدولار عند 4.27 دنانير محققاً مكسباً قدره قرشين (200 درهم) .

وصعد اليورو بمقدار قرشين ليتم بيعه بــ 4.67 دنانير.. ولم تشمل هذه الذهب عيار18 كسر، فبيع الغرام الواحد منه بــ 150 دينار ليستقر سعره لليوم الثالث على التوالي.

وساهمت حالات الارتفاع في رفع قيمة الدينار التونسي أمام العملة اللييية فبيع الدينار التونسي في ختام تداولات الأحد عند 1.50 دينار في راس جدير، فيما ارتفع الجنيه المصري بمقدار قرش واحد وبيع بــ 0.26 قرشا للجنيه.. وشملت الارتفاعات أيضاً الليرة التركية التي بيعت على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا مساء الأحد بــ 0.750 قرش.

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