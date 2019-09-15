إنهاء المرحلة الأولى لمشروع تجديد دوائر الضغط العالي بغرب بنغازي

أخبار ليبيا24-خاص

قالت الشركة العامة للكهرباء يوم الأحد إنها أنهت المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتجديد دوائر الضغط العالي جهد “220 ك.ڤ” الرابطة بين قمينس، القوارشة، جنوب بنغازي، وذلك نظرًا لتقاطع بعض مغذيات الدوائر المذكورة عند منطقة القوارشة.

واضطرت الشركة نظرًا لعمليات التطوير إلى قطع التيار الكهربائي عن مناطق القوارشة وقنفودة وتيكا وقاريونس وشارع فينيسيا والحي الجامعي وطابلينو، وذلك منذ يوم الثلاثاء الماضي لمدة تصل إلى 8 ساعات يوميًا.

وأعربت الشركة العامة للكهرباء عن تقديرها للمواطنين على رحابة صدورهم، وتفهم الوضع، الأمر الذي كان له أثر كبير عند مهندسي وفنيي الشركة في إنجاز هذا العمل في أسرع وقت ممكن، والذي استغرق لمدة خمسة أيام.

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