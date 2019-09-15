متحديا صالح..مجلس النواب الموازي: إسقاط عضويتنا وأد للبرلمان

رد عضو مجلس النواب الموازي بطرابلس القيادي بجماعة الإخوان، سعد الجازوي، على تصريحات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حول إسقاط عضوية الأعضاء المجتمعين في طرابلس، قائلا: “أتحداك أن تعقد جلسة وتتحصل فيها على نصاب يؤهلك لاتخاذ مثل هذا القرار”



وفي لقاء تليفزيوني رصدته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، الإثنين، قال الجازوي: “إن لائحة المجلس تنص على أن قرارات مجلس النواب تتخذ في نصاب قانوني، بما يعادل أكثر من 101 نائب”، مضيفا: “المجتمعون في طبرق 30، لا يتجاوز عددهم 40 في أحسن الأحو



وتابع: “إذا افترضنا جدلا استطاعة عقيلة صالح التحصل على النصاب وإسقاط العضوية عنا، فذلك سيعد قتل ووأد للبرلمان”



وأكمل: “القانون الانتخابي للبرلمان ألغى النظام السابق لتعويض المقعد الشاغر، والذي كان يمنح العضوية لمن يليه في الحصول على أصوات، بالتالي لا توجد آلية إلى شغل المقعد الشاغر بإسقاط العضوية”



واستطرد : “نحن نقلنا جلساتنا إلى طرابلس وندعو كل الأعضاء إلى الحضور، وسندعو كافة المؤسسات الدولية مثلما حدث في جلستنا الأولى، فنحن الآن جاوزنا الـ 65 نائبا”

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أكد أن مجلس النواب اتخذ قرارا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين للمجلس، الذين يعقدون جلساتهم في العاصمة طرابلس دعما لحكومة الوفاق.



وقال صالح، في لقاء تليفزيوني تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية” الأحد، إن “أي اجتماع خارج مقر مجلس النواب الرسمي أو المقرر من قبل مجلس النواب هو اجتماع باطل من حيث المبدأ، حتى وإن كان من نواب لم ينفصلوا عن المجلس، فما بالك بنواب انشقوا عنه”

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