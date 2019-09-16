مجهول يضرم النار في مكتب الكهرباء بمنطقة دريانة شرق بنغازي

أخبار ليبيا24-خاص

أقدم شخص مجهول يوم الأحد على إضرام النار بمكتب خدمات التشغيل والصيانة السريعة التابع للشركة العامة للكهرباء في منطقة دريانة الواقعة شرق بنغازي وتتبع إداريًا بلدية توكرة.

وقالت الشركة إن بعض من ضعاف النفوس الغوغائيين قاموا بإضرام النار في ساعة متأخرة من الليل بإضرام النار بالمكتب، مما أسفر عن إتلاف جميع محتوياته.

واستهجنت الشركة العامة للكهرباء بأشد العبارات هذا العمل، الذي من شأنه أن يعرقل العمل في هذه المنطقة.

وذكرت أن على الفور تنادت وحدة إطفاء سيدي علي وقامت بإخماد الحريق.

وقالت إن مدير مكتب التشغيل والصيانة السريعة دريانة قام بجميع الإجراءات القانونية حيال هذا العمل الجبان، وتم فتح محضرًا بمركز شرطة دريانة، والتواصل مع مديرية أمن توكرة وإدارة الشرطة الكهربائية لاتخاذ ما يلزم للقبض علي الجاني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24