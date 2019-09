المتوسط :

‏كشفت قناة العربية الإخبارية نقلا عن مصادر عن قصف جوي على مطار معيتيقة شرق طرابلس.

وتتبادل حكومة الوفاق والجيش الاتهامات حول مسئولية القصف، ويحمل الجيش مسئولية القصف للجماعات المسلحة نتيجة خلاف بينهم.

