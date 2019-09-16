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ليبيا تحيي الذكرى الثامنة والثمانون لاستشهاد عمر المختار

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

تحي ليبيا اليوم الإثنين الذكرى الثامنة والثمانون لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، الذي يصادف 16 سبتمبر من كل عام.

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان إنها “بكثير من الفخر والاعتزاز تحيي وأبناء الشعب الليبي الذكرى الثامنة والثمانين لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، البطل العربي الليبي الخالد، الذي دافع عن الدين والوطن والعروبة، ونافح عن الأرض والعرض، محاربا الإيطاليين زهاء العشرينَ عامًا في أكثر من ألف معركة، فلم يهن ولم ينكس ولم يستسلم، حتى لبى نداءَ ربه صابرًا محتسبًا، فاستشهد بإعدامه شنقًا في سلوق في 16 من سبتمبر سنة 1931م”.

وأضافت، “إن عمر المختار ترك وراءه أمثولة حية للنضال الوطني المقدس، وأسوة ناطقة لكل الساعين للحرية، والمدافعين عن الأوطان بصدق وعزيمة وإصرار”.

 

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  • اللهم اغفر له وارحمه واجعله في رياض جنات النعيم حيث البساتين والنعيم المقيم مع الذين سبقوا من المجاهدين – الذين لم يرضوا بتدنيس ارض بلادهم من الكفار المستعمرين –
    هذا الرجل المسن الليبي لم يحب المال والدنيا ونعيمها و قضى نصف عمره في قراءة القران وتعليمه للأطفال والشباب – وقضى نصف عمره الاخر في الجهاد في سبيل الله وتحرير تراب بلاده من المستعمر هو وجماعته من الليبيين الشرفاء ختى مات وهو شهيد يقول ستكون حياتي أطول من حياة قاتلي – فاذا حاربتوني وانتصرنم فعليكم بمواجهة الأجيال القادمة التي تقرا القران ليل نهار – وهذا يكفي شرفا له بان يكون شيخ الشهداء الليبيين – ونشمله في الدعاء في كل صلاة – اللهم ارحمه واجعل القران نورا له والذين سبقوا من الشهداء والأموات الليبيون الصادقون – وطهر الارض الليبية واجعلها خيرا ونورا بذكر الرحمن في المساجد والمقاعد . والحمد لله رب العالمين وهو العزيز الحكيم .

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