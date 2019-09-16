عقوب يفتتح عيادات الخارجية “هاشم سلامة ” في درنة

درنة 15 سبتمبر 2019 (وال ) – افتتح معالي وزير الصحة بالحكومة الموقتة العيادات الخارجية (هاشم سلامة) بمستشفى الوحدة العلاجي التعليمي في مدينة درنة، وذلك بعد توقفه عن العمل.

وحضر الافتتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية، ومدير إدارة الموارد البشرية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بوزارة الصحة، ومدير عام مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي درنة، والمدير المساعد ومدير إدارة الخدمات الصحية درنة، ومدير إدارة الإعلام بوزارة الصحة، ونائب عميد بلدية درنة، ومدير مكتب الإعلام بمستشفى الوحدة.

وتضمّ العيادات الخارجية التخصصات الآتية على مدار 24 ساعة:- تخصص الجراحة العامة، والمسالك، والعظام، والباطني، والجلدية، والأسنان، والعيون، والأطفال، والنساء، والتوليد، وقسم المختبرات الطبية، وقسم الأشعة المتكامل، وغرف غيارات وغرف للحقن، إضافة لغرفة عمليات خاصة بالعيون. (وال – درنة) رس

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