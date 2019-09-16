عقيلة صالح: “البرلمان قرر إسقاط عضوية المقاطعين”

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن الجيش الوطني يخوض حرباً في طرابلس لاجتثاث الإِرهاب وبأن سلامة المواطنين وممتلكاتهم أَولوية لقوات الجيش الوطني.

وأضاف صالح-في لقاء تلفزيوني على قناة ليبيا المستقبل- أن البرلمان هو الجسم الشرعي الوحيد في البلاد وفقا للإعلان الدستوري والقوانين النافذة لدى الدولة الليبية.

وأعلن “عقيلة صالح” خلال اللقاء أن البرلمان اتخذ قرارا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين للمجلس الذين يعقدون جلساتهم فى طرابلس، معتبرا أن هؤلاء الأشخاص ميؤوس من انتمائهم للوطن.

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