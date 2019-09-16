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عقيلة صالح: “البرلمان قرر إسقاط عضوية المقاطعين”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن الجيش الوطني يخوض حرباً في طرابلس لاجتثاث الإِرهاب وبأن سلامة المواطنين وممتلكاتهم أَولوية لقوات الجيش الوطني.

وأضاف صالح-في لقاء تلفزيوني على قناة ليبيا المستقبل- أن البرلمان هو الجسم الشرعي الوحيد في البلاد وفقا للإعلان الدستوري والقوانين النافذة لدى الدولة الليبية.

وأعلن “عقيلة صالح” خلال اللقاء أن البرلمان اتخذ قرارا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين للمجلس الذين يعقدون جلساتهم فى طرابلس، معتبرا أن هؤلاء الأشخاص ميؤوس من انتمائهم للوطن.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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