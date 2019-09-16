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بنغازي تستعيد أمنها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد مدينة بنغازي هذه الأيام انتشارا أمنيا عقب الاجتماعات المتتالية التي عقدت من قبل رؤساء الأجهزة الأمنية في المدينة والتي تهدف إلى إعادة تفعيل الخطة الأمنية التي تستهدف تأمين المدينة بحيث تشمل كل الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية المشاركة بجهود.

وتشهد المدينة جولات للأجهزة الأمنية على مدار اليوم لضبط الأمن في المدينة ودوريات لضبط المخالفين، وتقييم الوضع الأمني وسبل معالجة بعض الخروقات الأمنية إضافة لإمكانية خلق آلية عمل وتعاون أمني مشترك بين كل القطاعات العسكرية والأمنية يستهدف من خلاله ضبط الشارع العام وضبط التجاوزات والخروقات الأمنية الحاصلة ضمن خطة أمنية أعدت مسبقا.

وتؤتي الخطة الأمنية المعتمدة في بنغازي أكلها بعد ضبط عديد المخالفين وتلقى ترحيبا واسعا من سكان بنغازي الذين شعروا بالأمن والأمان بعد أن غاب عنهم في سنوات خلت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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