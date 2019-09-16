سلامة يوجه رسائل من الجزائر لأطراف دولية وليبية

أبلغ رئيس الحكومة الجزائري نور الدين بدوي، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، غسان سلامة «دعم بلاده الثابت» لإيجاد حل سياسي دائم في ليبيا، في حين دعا الأخير الأطراف الدولية المؤيدة لأطراف ليبية بالتحلي بالواقعية.

وبعد يوم واحد من تجديد مجلس الأمن الدولي، الخميس السابق، قرارا يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة عام، حتى 15 سبتمبر 2020، برئاسة سلامة، زار الأخير الجزائر العاصمة، حيث «تبادل وجهات النظر والمعلومات حول الوضع الحالي للأزمة الليبية مع رئيس الحكومة ووزير خارجية الجزائري صابري بوقادوم».

وحسب الحكومة الجزائرية في بيان لها السبت، فإن بدوي أكد «الدعم الجزائري الثابت واللامتناهي للمجهودات الحالية، من أجل إيجاد حل سياسي في ليبيا».

موقف الجزائر

وحول أسباب زيارته للجزائر، أوضح سلامة، أنه «كان من الضروري أن يطلع وزير الخارجية (الجزائري) على واقع التفاصيل الداخلية المتعلقة بالحالة كما هي الآن في ليبيا».

وأضاف المسؤول الأممي أن «الجزائر لم تتدخل في الشأن الداخلي لليبيا إلا لدعم التقارب والتفاهم بين مختلف الأطراف الليبية»، مؤكدا أن هذا «يقرب بين الموقف الجزائري وموقف الأمم المتحدة».

ولفت سلامة بأن «للجزائر اهتمامات وهموما فيما يخص الأزمة الليبية، وهي مشروعة، بما أنها دولة جوار»، مؤكدا دعمه تصريحات بوقادوم قائلا إن الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف، وأن الوقت كلما قصر كلما كان أفضل».

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف في ليبيا، وكذا الأطراف الدولية المؤيدة لها، دون أن يسميها، «إلى مزيد من الواقعية، والاعتبار أن لا حل إلا حل سياسي للمسألة الليبية». يذكر أن سلامة كثف جولاته الدبلوماسية تحسبا لعقد مؤتمر دولي برعاية ألمانيا قريبا ضمن مساعي إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

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