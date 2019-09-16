المسماري: معركة طرابلس ستتخذ قريبا مرحلة حاسمة جداً

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة، ارتفاعا في وتيرة الاشتباكات، وستدخل المعركة مرحلة حاسمة جداً.

مشيرا إلى أن اشتباكات عنيفة دارت خلال الاثنتين وسبعين ساعة الماضية جنوب طرابلس، ما أدى إلى مقتل قياديين في صفوف المليشيات.

المسماري، وفي مؤتمر صحفي أمس من بنغازي، قال إن تركيا لاتزال تواصل دعم المليشيات الإرهابية في طرابلس، خاصة عبر الدعم العسكري بالطائرات المسيرة، كاشفا عن وجود خطين جوي وبحري مفتوحين بين أنقرة ومصراتة.

مؤكدا أن كل القوات في حالة استنفار كامل في طرابلس للقيام بالمهام الموكلة إليها.

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