بنغازي تحتفي بالشعر

أقيمت أمسية شعرية، للشاعر أحمد عمران بن سليم، بمقر هيئة الإعلام والثقافة في مدينة بنغازي، وسط حضور من الشعراء والمهتمين والأكاديميين وأساتذة الجامعات.

وتأتي الأمسية الشعرية ضمن مناشط هيئة الإعلام والثقافة في الحكومة المؤقتة، لإثراء المعرفة والأدب والتعريف بالأسماء الليبية في حقول الكتابة بشتى أنواعها.

وتشهد بنغازي مؤخرا حراكا ثقافيا نشطا حيث أقام تجمع تاناروت الثقافي الأسبوع الماضي أمسية شعرية للشاعرة بدرية الأشهب ضمن أنشطته الثقافية والفنية.

ويجمع التجمع مثقفي المدينة ورواد الأدب والفنون في أمسيات تتجدد يوما بعد آخر.

وأصبح نادي تاناروت “قبلة” الفنانين والمبدعين في بنغازي وخارجها، إذ يُعتبر من أبرز المراكز الثقافية والفنية في ليبيا، في السنوات الأخيرة، نظرًا للجُهد الذي يبذله وبدعم ذاتي، لإثراء الحركة الثقافية بشكل عام في ليبيا.

ويمتلك التجمع، مهرجانا سينمائيا، يتم من خلاله عرض أبرز الأعمال السينمائية في شتّى الملفات، ويُنظّم جلسات حوارية حول الأعمال الفنية، في دوراته التي يُقيمها في نشاطه الشهري والأسبوعي، إضافة إلى نادي القراءة الذي يهتم بالكتب ومناقشتها والبحث عن ملفات في عدّة حقول معرفية.

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