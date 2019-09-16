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تقدمات للجيش .. واجتماعات للسراج بقياداته العسكرية

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني ومسلحي حكومة الوفاق واتسعت رقعتها من محيط محور الرملة لتشمل المناطق القريبة واشتباكات أخرى متقطعة في محور طريق المطار.

وأكد اللواء 73 مشاة أن قوات الجيش الوطني تُحرز تقدماً كبيراً بمحور طريق المطار السواني وباتجاه طويشة وأشار اللواء في بيان له، إلى أن قوات الجيش تتقدم نحو أهداف جديدة حددت من قبل غرفة عمليات المنطقة الغربية.

وجانب الميداني المشتعل على الارض أيضا أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن كافة الوحدات شنّت هجوماً واسعاً أسفر عن غنم عدد من الآليات والأسلحة، وفي السياق ذاته أعلن اللواء 106 مجحفل عن استهداف مواقع تمركز المجموعات التابعة للوفاق في 5 محاور.

أما سياسيا فقد عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اجتماعا مع رئيس الأركان العامة ورؤساء أركان الأجهزة العسكرية التابعة له أمس الأحد متناولا تطورات الأوضاع الميدانية في مناطق القتال والإجراءات المتخذة لدعم قواته كما تطرق إلى آليات العمل والتنسيق بين القوى العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال.

كما عقد السراج اجتماع ثان عقده في ذات اليوم ضمن مايسمى بجلسات “الحوار الوطني” والتقى هذه المرة بقادة محاور ما يعرف بـ “عملية بركان الغضب” التي تقاتل ضد الجيش الوطني، وحضر الاجتماع رئيس أركان قوات الوفاق وآمرو المناطق العسكرية، وقال السراج إنهم يجتمعون لتجديد العهد والولاء للوطن والتأكيد على الدفاع عن العاصمة ومدنية الدولة، موضحا لقادة المحاور أن الحرب تدخل شهرها السادس وهم أكثر قوة مضيفا أن النصر بات قريبا.

كما أشار السراج إلى أن انتصارات المعارك العسكرية تمهد الطريق إلى السلام، موضحاً إن أولوية الحكومة هي توفير متطلبات الحرب، وتعزيز الوحدات المقاتلة والاعتناء بالجرحى والقتلى والنازحين وتوفير احتياجات المواطنين وأن جميع هذه المهام ملفات أساسية، لكنها لا يجب أن تنسينا التأهب لمعركة أخرى ليست هينة، وهي المعركة السياسية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • السراج يسنى انكسارات المليشيات انتصارات لان يتنفس الكذب ليكون اخوانيا وترضى عنه الشخة موزه حاكمة قطرائيل ويصبح دمية فى يد امينة اردوغان سلطانة الدعارة فى تركيا .اتمنى ان يستخدم الجيش الوطنى كامل قوته ودون اى خطوط حمراء واى اجتماع لقادة المليشيات واى موكب لهم يجب تدميره وكفاية تعامل معهم بقيم ومبادئ فان اللئيم اذا اكرمته تمرد فلماذا لا يقوم الجيش بتدمير غرفة الغمليات الرئيسية للمليشيات واوكار السراج وباشاغا وجويلى وغيرهم واى اجتماع حتى لو كان فى فندق يستخدم لغرض عسكرى يجب تسويته بالارض قصاصا للشهداء والسكوت غباء فاهالى طرابلس مستعدون بالتضحية بعدد من الشهداء مقابل التخلص من المليشيات الارهابية فاى عضو مصاب بالسرطان يتم بتره والتضحية بالعضو رغم الحاجة اليه وحتى مسجد ضرار الذى يوضع فوقه هوائيات للاحتلال التركى وطائراته المسيرة يجب تدمير المسجد مثلما فعل رسول الله مع مسجد ضرار الم يامر بحرقه وهدمه وطالما ان الجيش حذر المدنيين من الابتعاد عن اى هدف عسكرى فيتحمل المسئولية من يخالف تعليمات الجيش الوطنى

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