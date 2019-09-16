مدينة البيضاء تتربع على قمة الجبل الأخضر “بلا حدائق”

تحتل مدينة البيضاء موقعا مميزا في ليبيا حيث ترتفع عن مستوى سطح البحر بأكثر من 600 متر وتمتاز بجو معتدل صيفا، إلا أن المتنفسات تكاد تكون معدومة في المدينة حيث لا يوجد بها سوى حديقة عامة واحدة كانت قبل عام 2011 مملوكة للدولة وتدار بواسطة جهاز المتنزهات والحدائق وتم الاستيلاء عليها من قبل بعض المواطنين بحجة امتلاكهم للأرض إلا أنهم أبقوا عليها حديقة ولم يثقلوها بالمباني.

ولم تشهد المدينة التي يربو عدد سكانها على الــ 400 ألف نسمة افتتاح أي حدائق عامة بها، ورغم تعدد الحكومات المتعاقبة والتي استقرت آخرها في المدينة إلا أن الترويح عن المواطنين وتوفير أبسط سبل العيش لهم لم يكن على قائمة أولوياتها.

وتعد حديقة الشهيدة رقية في مدينة البيضاء المتنفس الوحيد داخل المدينة ورغم قلة الإمكانات وعدم وجود تنوع وكثرة في الألعاب إلا أن العائلات توافدت من داخل المدينة وخارجها، بصحبة أطفالهم للترويح عنهم قبل انطلاق العام الدراسي ودخول فصل الشتاء.

يسعى مستثمرو الحديقة لخلق أجواء رائعة للزوار عن طريق إقامة الحفلات وتوزيع الجوائز على الأطفال، وترميم وإصلاح كل ما باستطاعتهم حتى تظهر بالمظهر اللائق.

ويبقى البحث عن مكان عام بمرافق جيدة لقضاء يوم ممتع للعائلات مهمة صعبة في ظل تنصل الجهات المسؤولة عن توفير فضاءات عامة بخدمات أساسية تكفل للمواطن الراحة والأمان.

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