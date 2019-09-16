نحو بنغازي بلا عشوائيات

قام جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في القيادة العامة بالتعاون مع الحرس البلدي بإزالة المخالفات والعوائق والعشوائيات من مفترق شارع فلسطين حتى شارع لبنان امتداد الطريق الدائري الثالث .

كما أزال الجهاز العشوائيات والمخالفات التي تستغل الفضاء العام بجانب سوق المصرية وأزال المظلات والعوائق بما يسمى بسوق الفرش وطرد الباعة المتجولين.

وكان جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، في مدينة بنغازي قد أزال فضاءً زراعيا بحي شبنة الأسبوع الماضي موضحا أن إزالة الفضاء الزراعي، تأتي لاستكمال مشروع رصف الطريق الدائري الرابع.

ويعمل جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، على إزالة كل العشوائيات داخل المدينة، من أكشاك ومقار غير مرخصة، إضافة إلى عدّة مهام أخرى ضمن تنسيق مشترك مع الأجهزة الأمنية في بنغازي.

يذكر أن جهاز الظواهر الهدامة رفقة عدد من الأجهزة الأمنية أطلق حملة لإزالة العشوائيات والأكشاك غير القانونية والمساعدة في ضبط الشارع العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية