كشفت مصادر عن شن الجيش ضربات جوية مكثفة استهدفت تحركات لقوات حكومة الوفاق في وسط وضواحي مدينة سرت .

وأكملت المصادر، أن “القصف الجوي استهدف مبنى بجنب مصنع الأعلاف بمدينة سرت “.

