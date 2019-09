“الكبير” يسافر إلى القاهرة لهذا السبب

المتوسط:

شارك الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، أمس الأحد، في اجتماع الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة، بحضور محافظي البنوك العربية وصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والعديد من الشخصيات المصرفية والاقتصادية.

تم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الدولية وتداعياتها على الدول العربية، كما بحث الحضور المستجدات على صعيد الرقابة المصرفية، والشمول المالي، ونظام المدفوعات والتسوية، والتقنيات المالية الحديثة.

