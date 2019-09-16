الكبير يشارك في اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية بالقاهرة

شارك محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق عمر الكبير، في اجتماع الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة.

وناقش الاجتماع، آخر التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الدولية وتداعياتها على الدول العربية، كما بحث الحضور المستجدات على صعيد الرقابة المصرفية، والشمول المالي، ونظام المدفوعات والتسوية، والتقنيات المالية الحديثة، حسب بيان المصرف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين. حضر الاجتماع ممثلون عن صندوقي النقد العربي والنقد الدولي، والعديد من الشخصيات المصرفية والاقتصادية.

ويوم السبت الماضي، التقى الكبير، المسؤول عن إدارة بلدان المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي جيسكو هينتشل، في تونس، أمس الجمعة، بحضور ممثل البنك الدولي لدى ليبيا مايكل شيفر.

وتناول الاجتماع «المشاريع المشتركة مع البنك الدولي واللقاءات الدورية مع الإدارات الفنية بمصرف ليبيا المركزي، ودعم البنك الدولي لمصرف ليبيا المركزي في رفع القدرات»، حسب بيان سابق للمصرف.

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