المسماري: تركيا وقطر تزودان الإرهابيين في ليبيا بالدعم العسكري والمالي

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري ، أن المعركة في ليبيا أصبحت تشهد تدخلا دوليا واضحا من تركيا وقطر، اللتين تزودان الإرهابيين بالدعم العسكري والمالي.

وأضاف المسماري، خلال لقاء مع “الحدث”، أن ” قوات سلاح الجو استهدفت القاعدة التي تستخدم في إطلاق الطائرات المسيّرة داخل الكلية الجوية بمصراتة”.

وأوضح المسماري، أن المعركة ستزيد وتيرتها خلال الأيام القليلة المقبلة،و أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة تركية، وهاجمت عشرات الأهداف في محيط سرت وأبونجيم ومصراتة من أجل تدمير القواعد الرئيسية التي تنطلق منها تلك الطائرات.

